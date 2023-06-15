15 июня, 11:05
ПМЭФ

Дюков считает, что корректировка демпфера приведет к отрицательной рентабельности НПЗ

Глава "Газпром нефти" отметил, что могут сократиться и инвестиции в отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Корректировка демпфера, которая с 1 сентября может в два раза снизить выплаты нефтяникам по демпферу, может негативно повлиять на эффективность переработки нефти, рентабельность может уйти в минус, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах ПМЭФ.

"Это решение может повлиять на эффективность переработки, на НПЗ маржинальность была невысокой. Рентабельность может уйти в минус, а может и не уйдет. Если уйдет, то это скажется на объемах переработки", - отметил он.

По его словам, могут сократиться и инвестиции в отрасли. "Вполне возможно [это произойдет], если сократится денежный поток у других компаний", - добавил он. 

Теги:
РоссияДюков, Александр ВалерьевичПМЭФ
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