"Газпром нефть" отгрузит летом партии нефти с Балтики для поставок по Севморпути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" в июле - сентябре текущего года может совершить отгрузку нескольких партий нефти на танкеры в портах Балтики, которые затем будут направлены не традиционно по западным маршрутам, а по Северному морскому пути на восток. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Да, возможно, мы совершим отгрузку нескольких танкеров, партий, по Северному морскому пути в восточном направлении. Во время летней навигации - июль, август, сентябрь", - отметил он.