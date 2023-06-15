Президент Алжира выразил желание ускорить процесс вступления его страны в БРИКС

Абдельмаджид Теббун назвал напряженной международную обстановку

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил желание ускорить процесс вступления его страны в БРИКС.

"Международная обстановка очень напряженная, и необходимо ускорить наше вступление в группу БРИКС", - сказал он на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.

Теббун поблагодарил президента РФ за гостеприимство, отметив, что "Алжир и Россию связывает глубокая дружба".

"Наши отношения никогда не менялись на протяжении 60 лет. Алжир всегда поддерживал Россию, и Россия всегда помогала Алжиру. И даже наблюдаемое сегодня давление на нас со стороны некоторых иностранных государств не может повлиять на наши отношения", - подчеркнул лидер североафриканской страны.

По его словам, Алжир и РФ должны обмениваться мнениями по важнейшим вопросам, в том числе международной повестки. Теббун, в частности, заявил о намерении затронуть в Москве ливийский вопрос. "Ливия является другом и России, и Алжира. И мы выступаем за стабильность в этой стране", - добавил он.

Также Теббун указал на важность обсуждения ситуации в Мали, оказывающей влияние на обстановку в регионе африканского Сахеля.