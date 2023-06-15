Кожемяко заявил, что сладости из Приморья пользуются популярностью на Харбинской ярмарке

В павильоне российского региона обсуждаются новые контракты между российскими и китайскими компаниями, сообщил губернатор

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Сладости и другие продукты из Приморского края пользуются популярностью у посетителей международной торгово-экономической ярмаркой в городе Харбин. Об этом в четверг сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Приморский липовый мед, шоколад, мороженое и другие продукты питания пользуются большой популярностью у гостей Харбинской ярмарки, - сообщил Кожемяко в Telegram-канале. По его словам, производители из Приморского края привезли с собой широкой ассортимент товаров, в том числе биологически активные добавки из даров тайги и моря, продукцию лесопереработки, пиломатериалы и игрушки.

Он добавил, что в павильоне Приморья прямо сейчас обсуждаются новые контракты между российскими и китайскими компаниями.

32-я по счету Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка открылась в четверг в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Российскую Федерацию на мероприятии представляют делегации из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, а также Амурской, Сахалинской областей, Республики Саха и Еврейской автономной области. В выставке участвуют порядка 50 компаний из России.

Харбинская ярмарка проводится с 1990 года. 32-я выставка должна была пройти в июне 2022 года, но затем дважды переносилась - с июня на декабрь 2022 года, а затем на июнь 2023 года - в целях недопущения распространения коронавируса. В этом году ярмарка проходит с 15 по 19 июня.