РЖД продолжают переговоры по сотрудничеству с Мьянмой

Холдинг рассматривает сотрудничество в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) продолжает переговоры по сотрудничеству с Мьянмой. На текущий момент идет проработка технико-экономического обоснования (ТЭО), сообщил журналистам первый замглавы РЖД Сергей Павлов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

РЖД рассматривают сотрудничество в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Мьянме.

"Сейчас правительство [Мьянмы] изыскивает средства для того, чтобы мы сделали хотя бы проработку ТЭО. Но диалог ведется, продолжается", - сказал он.

В сентябре 2022 года холдинг РЖД в рамках Восточного экономического форума обсудил с делегацией Мьянмы возможность сотрудничества. Особый интерес у представителей республики вызвали решения РЖД в области электрификации железнодорожных линий и подготовки кадров.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.