Еврокомиссия выделила Литве на обеспечение калининградского транзита €24 млн

По словам министра внутренних дел республики Агне Билотайте, необходимо уделить особое внимание железнодорожному пассажирскому и грузовому транзиту

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Вильнюс получит от Брюсселя более €20 млн на мероприятия по обеспечению безопасности калининградского транзита. Об этом в четверг сообщило МВД республики.

"Дополнительно выделенные европейские средства в размере €24 млн позволят максимально усилить схемы безопасности транзита", - приводятся в сообщении слова министра внутренних дел Агне Билотайте.

По ее оценке, в сложный настоящий период необходимо уделить особое внимание железнодорожному пассажирскому и грузовому транзиту. Согласно плану МВД, на выделенные средства для литовской службы охраны госграницы при МВД для сопровождения поездов будут приобретены вертолет, другие транспортные средства, а также специальное оборудование, характер которого не уточняется.

В течение трех последних лет Литва на укрепление охраны своей внешней границы, часть которой является границей евросообщества, получила от Еврокомиссии €94 млн.