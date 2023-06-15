РЖД заявили о заинтересованности в возобновлении пассажирского сообщения с Китаем

В компании заявили, что ведутся переговоры в этом направлении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" заинтересован в возобновлении пассажирского сообщения с Китаем. Переговоры в этом направлении компания ведет, сообщил журналистам первый замглавы РЖД Сергей Павлов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"По Китаю у нас есть заинтересованность (в пассажирских перевозках - прим. ТАСС). Мы сейчас с китайскими коллегами ведем переговоры по этому поводу", - сказал он.

Павлов отметил, что возобновление пассажирского сообщения с КНДР также возможно при снятии ограничений на такие перевозки.

"Сейчас Северная Корея пока вводит ограничения на пассажирские перевозки. Как только будут они отменены, тогда мы будем это рассматривать", - сообщил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.