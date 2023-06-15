В Тверской области первый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть после ремонта

В работе находятся все четыре энергоблока

ТВЕРЬ, 15 июня. /ТАСС/. Энергоблок № 1 Калининской атомной электростанции (АЭС), расположенной в Удомле Тверской области, включен в сеть после ремонта на электротехническом оборудовании. Об этом сообщила в четверг пресс-служба станции.

"Энергоблок № 1 Калининской АЭС включен в сеть после завершения ремонтных работ на электротехническом оборудовании", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что 30 мая турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС был отключен от сети действием автоматики.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.