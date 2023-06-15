Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года

По данным 15:37 мск, он рос до 2 800,95 пункта

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже в четверг превысил отметку 2 800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным 15:37 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,29% до 2 800,95 пункта. В то же время индекс РТС прибавлял 2,11% и составлял 1 057,69 пункта.

К 15:55 мск индекс Мосбиржи немного ускорил рост и прибавлял 1,51%, достигая 2 807,06 пункта. Индекс РТС растет на 2,16% и находится на уровне 1 058,19 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,72%, до 83,56 рубля, евро - на 0,63%, до 90,77 рубля, юань терял 0,59%, опускаясь до 11,672 рубля.