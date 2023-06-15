ФТС даст право автовыпуска деклараций компаниям среднего уровня риска

Служба планирует сделать это до конца 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует до конца 2023 года предоставить право на автоматический выпуск деклараций компаниям среднего уровня риска. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС РФ Руслан Давыдов на полях ПМЭФ-2023.

"Буквально недавно была у нас коллегия ФТС, мы выдвинули инициативу, чтобы автоматический выпуск товаров, а это две минуты на выпуск декларации, дать эту возможность компаниям среднего уровня риска. Часто компании среднего уровня риска просто не подают столько деклараций, чтобы мы могли признать достоверной выборку по ним. Если компания не замечена ни в чем, мы планируем дать эту возможность. Планируем сделать это в этом году", - сказал он.

ФТС и таможня Пакистана подписали на ПМЭФ меморандум об обмене статистическими данными © Арзу Пашаева/ ТАСС

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.