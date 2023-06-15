В Минэнерго РФ считают, что нефтегазовая отрасль в мире недоинвестирована на $200-300 млрд

Многие компании начинают осознавать эти проблемы, заявили в ведомстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Мировая нефтегазовая отрасль в настоящее время недоинвестирована примерно на $200-300 млрд. Об этом сказал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая в рамках ПМЭФ.

"Недоинвестирование составляет $200-300 млрд в традиционные источники энергии. Многие компании начинают осознавать эти проблемы", - сказал он.

Сорокин отметил, что западные страны уже начали осознавать эту проблему. В качестве примера, он привел решение Shell сократить инвестиции в возобновляемые источники энергии.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.