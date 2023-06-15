"Новатэк" не рассчитывает на принципиальный рост спроса на СПГ в Европе

Как заявил глава компании Леонид Михельсон, потребности будут покрываться за счет возобновляемых источников энергии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Новатэк" не рассчитывает на принципиальный рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе, так как потребности будут покрываться за счет возобновляемых источников энергии, заявил глава компании Леонид Михельсон на Петербургском международном экономическом форуме.

"В прошлом году резко вырос спрос в Европе [на СПГ] - на 60 млрд куб. м, на 68% к предыдущему году. Но в дальнейшем мы не видим принципиального спроса в данном регионе, не ожидаем. Считаю, что потребности там будут покрываться за счет возобновляемых источников", - сказал Михельсон.

По его словам, наиболее перспективными регионами является, например, Китай с прогнозируемым ростом спроса на 4% в этом году. Также растет спрос в Индии.