Венгрия заявила о приверженности сохранению взаимодействия с Санкт-Петербургом

Оно основано на обоюдном уважении, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Венгерская сторона будет стремиться к поддержанию взаимодействия с Санкт-Петербургом, оно основано на обоюдном уважении. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Действительно, у нас уникальные взаимоотношения с вашим городом, потому что здесь у вас действует "Газпром", который гарантирует обеспечение газом Венгрии", - сказал Сийярто. Он также отметил, что именно в Петербург экспортируется большое количество венгерской продовольственной продукции. "Хочу подтвердить, что мы и в дальнейшем будем стремиться к поддержанию наших взаимовыгодных отношений, которые основываются на взаимном уважении", - подчеркнул он.

"Мы очень ждем выставку "Петерфуд" (международная продовольственная выставка, которая проводится в Петербурге - прим. ТАСС), где мы будем поддерживать участие венгерских компаний. Мы поощряем наши фармкомпании, у которых также достаточно серьезное присутствие на российском рынке", - рассказал он. Говоря о взаимодействии в туризме, Сийярто отметил, что Венгрия ждет у себя российских путешественников. Он также указал на важность поддержания отношений с Петербургом в области культуры. "Мы не любим смешивать спорт и культуру с геополитикой", - сказал он.

Сийярто добавил, что венгерская делегация рада участию в ПМЭФ. "Седьмой раз я участвую в форуме. И я также работаю очень усердно ради того, чтобы, несмотря на все трудности, взаимопонимание и уважение было сохранено. Для Венгрии взаимоотношения с Россией в некоторых областях являются критически важными, особенно в сфере обеспечения энергобезопасности. Нам также хотелось бы поддержать и сохранить взаимодействие в тех областях промышленности, которые не подпадают под санкции", - сказал он.

Поддержка венгерского бизнеса в Петербурге

Губернатор Петербурга отметил, что российско-венгерские связи даже в нынешние непростые времена отличаются прагматизмом и взаимной заинтересованностью в их последовательном укреплении. "Я очень рад, что правительство Венгрии трезво оценивает политику и экономические выгоды. <...> Венгрия всегда была важным партнером для Санкт-Петербурга", - сказал он. По его словам, отношения сторон на протяжении последних лет активно развиваются в сфере высшего и среднего образования, здравоохранения, архивного дела, культуры, туризма.

"По нашим наблюдениям, венгерские инвесторы менее склонны покидать Россию, чем предприниматели других стран Центральной и Восточной Европы.

Мы все прекрасно понимаем и в любом случае оставляем возможность вернуться к нам", - сказал Беглов. Он также выразил готовность и дальше поддерживать венгерский бизнес в городе.

Губернатор заявил о готовности оказать содействие в создании продовольственного торгового дома в Петербурге, где были бы представлены венгерские продукты. "Основные продукты питания под санкциями не находятся. Мы могли бы создать с вами коммуникационную площадку по поставкам продуктов. Это не только Санкт-Петербург, это весь Северо-Запад. Это большой рынок", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.