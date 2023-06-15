Постпред РФ в Вене заявил, что очередной визит главы МАГАТЭ в Россию на стадии проработки

Михаил Ульянов добавил, что "не удивится", если поездка Гросси состоится до конца июня

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Вопрос очередного визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию находится в стадии проработки. Об этом заявил ТАСС в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Данный вопрос находится в стадии проработки. Совместить графики гендиректора агентства и гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Евгеньевича Лихачева, который возглавляет российскую межведомственную делегацию, не так уж просто. Оба они люди занятые, поэтому, чтобы договориться о точной дате и месте проведения встречи на территории России, потребуется какое-то время", - сказал дипломат.

Он добавил, что "не удивится", если поездка Гросси состоится до конца июня.

"В заявлении, которое [глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси сделал в Совете Безопасности ООН 30 мая, имеется исключительно важный последний абзац, который содержит обязательства агентства по мониторингу соблюдения провозглашенных принципов. Соответственно, в случае каких-то нарушений персонал агентства, находящийся на станции, обязан немедленно информировать гендиректора, а тот, в свою очередь, должен четко высказываться на эту тему в публичном пространстве. Для нас имеет принципиальное значение, чтобы из таких публичных заявлений четко следовало, кто несет ответственность за нарушения", - сказал постпред.

По словам дипломата, "будущее покажет", станет ли агентство обозначать конкретных нарушителей.