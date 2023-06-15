Пасечник назвал восстановление экономики ЛНР своей главной задачей в случае переизбрания

Врио главы республики ранее заявил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в интервью ТАСС, что видит своей главной задачей в случае переизбрания руководителем республики восстановление экономики региона.

"Задачи на этом посту такие: в первую очередь восстановление экономики. Для этого должна работать достаточно серьезная команда, причем, по моему личному мнению, не столько команда профессионалов, сколько команда патриотов и честных людей. Я в своей жизни видел очень много профессиональных команд, которые работали исключительно на свой карман. Этого я точно не хочу", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в интервью ТАСС он заявил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах руководителя субъекта. Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.