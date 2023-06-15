Росаккредитация и ЦРПТ запустят проект по автоматической проверке безопасности товаров

Он предполагает усиление контроля за наличием и статусом разрешительных документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") и Росаккредитация заключили в ходе ПМЭФ соглашение об автоматической проверке разрешительной документации на маркированные товары. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРПТ.

"Федеральная служба по аккредитации и ЦРПТ в ходе ПМЭФ заключили соглашение об автоматической проверке разрешительной документации на маркированные товары. Новый проект посвящен усилению контроля за наличием и статусом разрешительных документов", - говорится в сообщении.

По итогам реализации соглашения будет обеспечена прослеживаемость сертификатов и деклараций на каждую единицу продукции с использованием системы маркировки. Это позволит минимизировать число нарушений требований технического регулирования, отметили в ЦРПТ.

Привязка документации к конкретному маркированному товару даст возможность через сервис "Честный знак" реализовать механизм общественного контроля. Информация от пользователей будет распределяться в системе по личным кабинетам ведомств - Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росздравнадзора. Также появятся кабинеты Росаккредитации и органов по сертификации для проведения проверки обращений и прекращения деклараций и сертификатов на небезопасные товары. Кроме того, новый проект позволить оповещать бизнес, что документы на товары в продаже недействительны. Это позволит оперативно убирать такой товар с полок, рассказали в центре.

ФГИС Росаккредитации содержит около 4 млн документов (более 1,3 млн сертификатов и почти 3 млн деклараций). Из них 250 тыс. - на категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, добавили в ЦРПТ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.