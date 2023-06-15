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Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" не считают необходимым перевод пятого блока ЗАЭС в другой режим

Сейчас он работает в режиме горячего останова, отметил советник генерального директора концерна Ренат Карчаа

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 15 июня. /ТАСС/. Пятый энергоблок Запорожской АЭС (ЗАЭС), работающий в режиме горячего останова, не нуждается в переводе в режим холодного останова. Об этом сообщил журналистам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в ходе посещения ЗАЭС делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Ранее Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, несмотря на то, что Киев потерял контроль над ЗАЭС, издала распоряжение о переводе пятого энергоблока ЗАЭС в режим холодного останова. В этом режиме реактор не вырабатывает ни электроэнергию, ни тепло. В состоянии же горячего останова энергоблок генерирует тепло, но не электричество.

"Сегодня Запорожская атомная станция не работает на предельных мощностях. Вам известно, что два реактора находятся в состоянии ремонта, три - в режиме холодного останова, наконец, один - в состоянии горячего останова. Украинскому режиму <...> все еще кажется, что он управляет здесь процессом. Они начали предъявлять не обоснованные ни юридически, ни технологически требования о переводе в режим холодного останова и пятого реактора. Это по меньшей мере глупость. В этом нет необходимости", - сказал он.

Карчаа пояснил, что для работы станции необходимы пар, тепло. "Горячий останов позволяет поддерживать [генерацию] тепла и пара, необходимых для работы целого ряда технологических узлов, в частности парогенератора, турбины. Они все должны обдаваться паром, а не горячей водой", - проинформировал советник гендиректора "Росэнергоатома".

По его словам, требования Киева о переводе энергоблока являются частью психологической войны. "Они используют каждый повод, чтобы напомнить о себе. <...> Все здравомыслящие люди понимают, в чьей юрисдикции находится атомная станция. Они пробуют покомандовать. <...> Это часть психологической войны, которую они ведут", - отметил Карчаа.

О Запорожской АЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, станция включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.

3 октября 2022 года "Росэнергоатом" учредил компанию "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", а 5 октября указом президента РФ Владимира Путина объекты Запорожской АЭС были приняты в российскую федеральную собственность. Спустя три дня по поручению главы государства правительство создало федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" с головным офисом в Москве. 

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