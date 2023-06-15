Эксперт заявил об отсутствии необходимости раскрывать данные по экспорту золота Россией

Председатель союза золотопромышленников Сергей Кашуба отметил, что российские золотодобывающие компании будут жить в новых реалиях долго, а индустрии крайне необходимо расширение внутреннего рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Союз золотопромышленников России считает, что сейчас нет необходимости раскрывать данные по экспорту российского золота. Такое мнение высказал председатель союза Сергей Кашуба в рамках сессии "Инвестиции в драгметаллы: розничный рынок и цифровое золото" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Да, мы действительно в предыдущие годы отправляли большую часть золота на экспорт, сейчас куда уходит российское золото практически никто не скажет, потому что статистика по экспорту золота была закрыта год назад. Мы сами об этом просили госорганы, ну и моя личная позиция, и позиция союза - мы не видим пока необходимости и смысла раскрывать данные по экспорту российского золота", - сообщил Кашуба.

Он отметил, что российские золотодобывающие компании будут жить в новых реалиях долго, а индустрии крайне необходимо расширение внутреннего рынка.

Россия - один из крупнейших экспортеров золота. Согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам 2021 года страна экспортировала 302 тонны золота, выручка от его поставок составила $17,36 млрд.

В марте 2022 года сообщалось, что LBMA приостанавливает предоставление шести российским предприятиям статуса надежных поставщиков золота и серебра (Good Delivery). Газпромбанк подпал под санкции Великобритании 24 марта. Под ограничениями также оказались Россельхозбанк, Сбербанк и другие банки, которые исторически занимались продажей золота. После этого компании столкнулись с необходимостью самостоятельно выстраивать экспортные поставки.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.