Российские компании инвестировали в ОАЭ около $1,1 млрд до 2020 года

Министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари отметил, что инвестиции пришлись на такие сферы, как промышленность, логистика, недвижимость, сельское хозяйство и технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российские компании вложили в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) около $1,1 млрд до начала 2020 года. Об этом заявил в четверг министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Российские инвестиции [в экономику ОАЭ] до начала 2020 года составили около $1,1 млрд, инвестиции российских компаний в стране пришлись на такие сферы, как промышленность, логистика, недвижимость, сельское хозяйство и технологии", - заявил министр экономики ОАЭ. По его словам, компании из ОАЭ также "инвестировали во многие жизненно важные сферы" в России, включая продукты питания, напитки, недвижимость и энергетику.

"ОАЭ были первым направлением среди арабских стран для российских инвестиций и крупнейшим арабским инвестором в России за последние годы", - сказал он. Аль-Мари добавил, что в стране много российских туристов. "То, что мы видим, - это рост отношений, и мы наблюдаем рост взаимодействия между людьми", - продолжил он.

По словам главы Минэкономики ОАЭ, Москва и Абу-Даби выстраивают качественный подход в тех областях, в которых стороны стремятся взаимодействовать, в частности в сферах науки, искусственного интеллекта, зеленой энергии и технологий. "Это области, на которых мы сосредоточены, чтобы двигаться вперед", - отметил он.

1 июня 2018 года президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Объем торговли между Россией и ОАЭ увеличивается последние несколько лет. Так, товарооборот между Москвой и Абу-Даби по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд, сообщал в феврале 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.