Гендиректор МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС

По итогам посещения станции Рафаэль Гросси отметил, что подписание соглашения по обеспечению безопасности ЗАЭС на данный момент невозможно, так как между сторонами "нет переговоров о мире или прекращении огня"

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг покинул Запорожскую АЭС (ЗАЭС), передает корреспондент ТАСС.

Гросси прибыл на станцию около полудня в четверг. Представители ЗАЭС показали ему осколки украинских снарядов, в том числе производства стран - членов НАТО. Гросси также оценил уровень воды в пруду-охладителе и осмотрел одну из поврежденных ВСУ труб брызгального бассейна.

По итогам посещения станции Гросси отметил, что подписание письменного соглашения по обеспечению безопасности ЗАЭС на данный момент невозможно, так как между сторонами "нет переговоров о мире или прекращении огня". Он также заявил, что решение о возобновлении работы энергоблоков станции должно принимать руководство ЗАЭС, но для этого необходимо прекратить боевые действия. Глава МАГАТЭ выразил надежду, что возобновление работы энергоблоков на полную мощность "когда-то в будущем произойдет".

Как сообщил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев, Гросси "удостоверился, что обслуживающий персонал станции обеспечивает полную безопасность ЗАЭС даже в условиях украинского удара по [Каховской] гидроэлектростанции". Он также сообщил, что на ЗАЭС состоялась восьмая ротация сотрудников миссии МАГАТЭ. По его словам, на следующей неделе планируется провести очные консультации с агентством, "место и день уточняются".

13 июня глава МАГАТЭ посетил Киев. Там он сообщил, что по завершении общения с прессой отправится на станцию, где проведет несколько часов и самостоятельно оценит ситуацию на ЗАЭС.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.