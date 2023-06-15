Собянин: решение о маршруте и способе прокладки МЦД-5 может быть принято осенью

По словам мэра столицы, проект МЦД-5 - "архисложный", каждый день его поезда будут перевозить около 1 млн человек в сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Маршрут Ярославско-Павелецкого МЦД-5 могут утвердить осенью. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас мы вместе с Российскими железными дорогами начали предпроектный [этап] решения, как пройти под землей, под центром Москвы. Технологически это чрезвычайно сложно, но если это будет реализовано, это разгрузит большое количество транспортных узлов, центр Москвы, Ярославское направление [МЖД]. <…> Мы сейчас находимся в глубокой проработке вместе с РЖД, правительством, проектировщиками - так, чтобы не ошибиться. Я думаю, что осенью <…> подойдем уже к осознанному принятию решения", - сказал он на полях ПМЭФ-2023 в беседе с корреспондентом телеканала "Москва-24".

По его словам, проект МЦД-5 - "архисложный", каждый день его поезда будут перевозить около 1 млн человек в сутки. Сегодня суммарно поезда МЦД-1 и МЦД-2 в сутки перевозят порядка 500 тыс. пассажиров. При этом поезда МЦД-3 и МЦД-4, которые планируется запустить в августе и сентябре этого года, будут вместе ежедневно перевозить около 1 млн человек.

"Пятый диаметр - самый сложный, изначально планировали его запустить по дуге через МЦК (Московское центральное кольцо - прим. ТАСС). <…> С учетом того, что по МЦК ездит в два раза больше [пассажиров], чем изначально планировалось, больше полумиллиона человек в день, туда уже не втиснуться диаметрам, поэтому такой вариант отпал", - пояснил мэр в беседе с корреспондентом телеканала "Москва-24".

Ранее он сообщил, что при необходимости для МЦД-5 в столице могут построить 20-километровый подземный тоннель.

Проект МЦД

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Как сообщал мэр, линия между Ярославским и Павелецким направлениями МЖД в составе пятого МЦД-5 может пройти через центр столицы под землей. Отвечая на вопрос ТАСС, заммэра Москвы Андрей Бочкарев уточнил, что проектировщики обсуждают более 17 вариантов для прокладки соединительной линии между Ярославским и Павелецким направлениями Московской железной дороги (МЖД) в составе пятого Московского центрального диаметра.

Также Собянин и Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе, а МЦД-4 - ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.