Около 7 млрд рублей вложит инвестор в завод безалкогольных напитков в Подмосковье

Благодаря реализации проекта в регионе появится более 500 рабочих мест

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новое импортозамещающее производство по розливу безалкогольных напитков планируют построить в Московской области, инвестиции в проект оцениваются в 7 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"В Подмосковье появится новое импортозамещающее производство по розливу безалкогольных напитков. В планах у компании - строительство собственной производственной площадки общей площадью 60 тыс. кв. м. Предполагаемый объем инвестиций - около 7 млрд рублей. Благодаря реализации проекта в регионе появится более 500 рабочих мест. Сейчас проект находится в статусе подбора земельного участка", - сказала Зиновьева.

В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и ООО "СОФТ СТАРТ" подписали соглашение о создании в регионе SPV-компании под новый инвестиционный проект. Со стороны Подмосковья соглашение подписала зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора - финансовый директор компании "Софт Старт" Мурат Борлаков.

По данным пресс-службы министерства, предприятие планируется построить к 2025 году, тогда же будет дан старт производству.

"Мы планируем заняться импортозамещением известных брендов, которые ушли из России. Производить будем соки и безалкогольные напитки. Уверен, что на рынке мы займем устойчивую позицию, а наша продукция превзойдет по качеству зарубежные напитки", - привели в пресс-службе слова Борлакова.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.