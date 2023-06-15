Россия и Алжир будут бороться с использованием IT для подрыва безопасности

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Алжир будут совместно бороться с попытками использовать информационно-коммуникационные технологии для подрыва международного мира и безопасности. Об этом говорится в декларации об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанной президентами.

"Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий для подрыва международного мира и безопасности через продвижение принципов предотвращения и урегулирования конфликтов в информационном пространстве, недопущения его милитаризации и невмешательства во внутренние дела государств", - указывается в документе.