Орлов заявил, что Благовещенск представят вместе с Хэйхэ на международных выставках КНР

По словам губернатора Амурской области, это важно для привлечения туристов и инвестиций в город

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Благовещенск и Хэйхэ, расположенный в провинции Хэйлунцзян, будут вместе представлены на крупных международных выставках в КНР. Об этом в четверг заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке.

"Мы договорились с нашими китайскими партнерами, что на всех крупнейших международных китайских выставках, наподобие харбинской, Благовещенск будет выставляться совместно с городом Хэйхэ, - приводятся слова Орлова в Telegram-канале Амурской области. - Это очень важно для привлечения туристов и инвестиций в наш город".

Губернатор отметил, что ядром экспозиции Амурской области на Харбинской ярмарке является агломерация Благовещенск-Хэйхэ - городов, расположенных на противоположных берегах Амура. Помимо этого, приграничный с Китаем российский регион представляет на выставке перспективы международного сотрудничества в сферах транспорта, логистики, туризма, сельского хозяйства и других, добавил Орлов.

"Мы видим абсолютно радушное отношение к нам [на ярмарке], очень хороший прием, действительно высокая заинтересованность от китайских партнеров, поэтому уверен, что эта ярмарка будет набирать обороты и даст очень хороший эффект для нашей экономики", - резюмировал губернатор.

32-я по счету Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка открылась в четверг в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Российскую Федерацию на мероприятии представляют делегации из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, а также Амурской, Сахалинской областей, Республики Саха и Еврейской автономной области.

Харбинская ярмарка проводится с 1990 года. В этом году ярмарка проходит с 15 по 19 июня. В ней участвуют порядка 50 компаний из России.