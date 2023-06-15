РФ и Алжир будут всесторонне развивать экономические связи

Стороны намерены создавать благоприятные условия для торговли товарами и услугами, говорится в подписанной президентами декларации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Алжир условились всесторонне развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере, следует из декларации об углубленном стратегическом партнерстве, подписанной президентами стран по итогам переговоров в Кремле.

В частности, стороны условились углублять сотрудничество между министерствами и деловыми кругами, создавать новые механизмы взаимодействия экономических операторов. В том числе речь идет об учреждении совместных предприятий, организации ярмарок и выставок, информационных дней и деловых форумов, говорится в документе.

В числе прочего Россия и Алжир будут укреплять сотрудничество в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также стороны намерены создавать благоприятные условия для торговли товарами и услугами, упрощать правила и процедуры, затрудняющие поездки предпринимателей, налаживать сотрудничество в области транспорта и логистики.

В число перспективных направлений вошло и развитие сотрудничества в области взаимного признания национальных сертификатов и сертификатов Евразийского экономического союза.