Почтовую марку в честь столетия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ

Замминистра транспорта Игорь Чалик подчеркнул, что "Аэрофлот" укрепил статус страны как одной из ведущих мировых авиационных держав, а история авиакомпании неразрывно связана с историей нашей страны и ее культурой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь столетнего юбилея "Аэрофлота" прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в четверг сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В этом году Аэрофлоту исполняется 100 лет, и в честь этого юбилея мы издаем марку, продолжая большую серию российской авиационной филателии, которая ценится коллекционерами многих стран", - сказал гендиректор "Почты России" Михаил Волков, его слова приводятся в сообщении пресс-службы перевозчика.

Как проинформировали в пресс-службе, юбилейная почтовая марка выполнена в единой концепции фирменного стиля столетия "Аэрофлота" - русского авангарда, номинал марки составляет 100 рублей. Во время презентации нового знака почтовой оплаты на марку поставили оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. "Выпуск почтовой марки, посвященной вековому юбилею старейшей и крупнейшей авиакомпании страны, безусловно, станет событием в филателии. Последний раз почтовая марка в честь "Аэрофлота" выпускалась 40 лет назад - в год 60-летия компании. Уверен, что эксклюзивная юбилейная марка "Аэрофлота" займет достойное место в коллекциях и станет настоящей ценностью для филателистов и любителей авиации", - отметил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, слова которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь замминистра транспорта Игорь Чалик подчеркнул, что "Аэрофлот" укрепил статус страны как одной из ведущих мировых авиационных держав, а история авиакомпании неразрывно связана с историей нашей страны и ее культурой, его слова приводятся в сообщении.

"Сегодня группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. Нередко прототипами героев книг и фильмов становились работники "Аэрофлота", уверен, посвященная вековому юбилею "Аэрофлота" почтовая марка будет пользоваться большим успехом и станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов и тех, кто любит авиацию", - добавил Чалик, слова которого также цитирует пресс-служба перевозчика.