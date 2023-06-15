"РТК-Солар" ожидает кибератаки во время выступления Путина на ПМЭФ

Инфраструктура площадки выдержит, заявили в компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Ростелеком-Солар" - компания - партнер Петербургского международного экономического форума - ожидает кибератаки во время выступления президента России Владимира Путина на форуме 16 июня. Инфраструктура площадки выдержит, заявил ТАСС гендиректор компании Игорь Ляпунов в кулуарах ПМЭФ.

"Я так скажу - атаки будут. Дальше гарантировать что-либо в киберпространстве сложно, но степень нашего напряжения, а также всех специальных служб, которые здесь находятся - она максимальная. Мы готовы", - сказал Ляпунов. На вопрос о том, выдержит ли инфраструктура ПМЭФ кибератаки, он ответил: "Конечно".

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 16 июня.