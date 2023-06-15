Россия и Алжир намерены сотрудничать в сфере мирного атома и ядерной безопасности

В декларации указано, что речь, в частности, идет о сотрудничестве в международных энергетических организациях, включая форум стран - экспортеров газа и ОПЕК+

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Алжир по итогам состоявшихся в Кремле переговоров лидеров стран Владимира Путина и Абдельмаджида Теббуна условились развивать сотрудничество в энергетике, говорится в принятой декларации об углублении сотрудничества. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Сотрудничество и обмены в области развития ядерных технологий, их применения в мирных целях, ядерной безопасности", - говорится в числе направлений взаимодействия.

Кроме того, как указано в документе, речь идет о сотрудничестве в международных энергетических организациях, включая форум стран - экспортеров газа и ОПЕК+, активизации сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии, углублении партнерства в области электроэнергетики, производства и поставок энергетического, нефтегазового оборудования и трубной продукции, оказания инжиниринговых услуг.

Также Россия и Алжир намерены наращивать обмен передовыми практиками для продвижения и развития новых и возобновляемых источников энергии, в частности водородной энергетики.