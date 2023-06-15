Выпускаемую на бывших фабриках IKEA мебель планируют поставлять на экспорт

Замминистра промышленности Виктор Евтухов назвал персонал бывших фабрик компании высококвалифицированным и отметил, что "трудовые коллективы, конечно, сохранятся"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Мебель, которую будут выпускать на бывших фабриках IKEA, планируется поставлять и на внешние рынки. Об этом в четверг заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Они (бывшие фабрики IKEA - прим. ТАСС) были остановлены, сейчас они возобновляют свою работу, и, конечно, будет производиться очень хорошая, качественная мебель для взыскательного российского потребителя. Но, я думаю, что и на внешние рынки она также будет поставляться", - сказал он.

Евтухов назвал персонал бывших фабрик IKEA высококвалифицированным и отметил, что "трудовые коллективы, конечно, сохранятся".

О ситуации с IKEA

В марте 2022 года группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. На бывшей фабрике IKEA в Тихвине работали более 1 тыс. сотрудников, 50% было уволено по соглашению сторон. По данным на март 2023 года, в штате числилось порядка 498 сотрудников.

В феврале 2023 года правительственная комиссия РФ одобрила заявку компании "Лузалес" на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях.

Сообщалось, что они будут переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка", а новая мебель будет выпускаться под брендами на коми языке. Тогда же сообщалось, что "Лузалес" располагает мощностями по производству до 15 тыс. кубометров клееного бруса, до 12 тыс. кубометров оцилиндрованного бревна и до 3 тыс. кубометров МХМ-панелей в год для деревянного домостроения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.