РЭЦ поддержал почти $1 млрд товарооборота России и ОАЭ в 2022 году

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что значительный потенциал еще не реализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал почти $1 млрд из $9 млрд товарооборота России и ОАЭ в 2022 году. Об этом сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на сессии "Россия - ОАЭ" в рамках ПМЭФ.

Несмотря на "впечатляющие" цифры роста товарооборота между Россией и ОАЭ, значительный потенциал еще не реализован, отметила она.

"Среди инструментов, которые помогают нашему бизнесу этот потенциал реализовать, могу назвать доказавшую свою эффективность меру - организацию национальных экспозиций Made in Russia на отраслевых выставках в ОАЭ. В том числе это такие крупные площадки, как Wetex, ADIPEC и Gulfood. И каждый раз выставки "собирают урожай" экспортных контрактов на целый год", - подчеркнула Никишина.

По ее словам, в 2022 году 176 компаний приняли участие в выставках в ОАЭ, объем экспортных сделок по итогам которых превысил 6,5 млрд рублей. В этом году уже 89 компаний стали участниками национального стенда Made in Russia в этой стране, а объем контрактов превысил 1 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.