Минфин не обсуждает снижение налоговой ставки по дивидендам "Ямал СПГ" и "Ямал СПГ - 2"

Кабмин ранее разрешил поставки сжиженного природного газа с "Ямал СПГ" в адрес компании Sefe Marketing & Trading Singapore до конца 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Минфин РФ не обсуждает снижение налоговой ставки на дивиденды для "Ямал СПГ" и "Ямал СПГ - 2", заявил журналистам замминистра Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

"Последний раз это было два года назад. <...> Когда мы дали отрицательное заключение на эту инициативу", - ответил Сазанов на вопрос, на какой стадии находится этот вопрос. "В Минфине сейчас этот вопрос не обсуждается", - сказал Сазанов.

Ранее правительство РФ разрешило поставки сжиженного природного газа с "Ямал СПГ" в адрес компании Sefe Marketing & Trading Singapore (бывшая Gazprom Marketing & Trading Singapore) до конца 2024 года. Соответствующее распоряжение 10 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О "Ямал СПГ"

"Ямал СПГ" в 2015 году подписал долгосрочный контракт на поставку Yamal Trade компании Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта "Ямал СПГ". Период действия соглашения - более 20 лет. СПГ планировалось поставлять на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Индию.

"Ямал СПГ" - второй российский крупнотоннажный проект по сжижению природного газа, он реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его акционерами являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд шелкового пути (9,9%).