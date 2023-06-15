Совкомбанк и власти Забайкальского края будут сотрудничать в сфере ЖКХ и социальной сферы

Приоритетными направлениями совместной работы банка и правительства области станут внедрение и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края и Совкомбанк подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, главная цель которого социально-экономическое развитие региона. Также ожидается сотрудничество в социальной сфере, ЖКХ и здравоохранения. Подписание состоялось в четверг, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Приоритетными направлениями совместной работы банка и правительства области станут внедрение и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры. Инвестиционные проекты, направленные на поддержку инновационного развития и технической модернизации предприятий региона. Участие в реализации госпрограмм, в том числе в области в области ЖКХ, здравоохранения и инфраструктурного строительства, включая проекты в социальной сфере, а также развитие системы кредитования предприятий, включая программы поддержки МСП", - отмечено в сообщении пресс-службы.

По словам зампреда правления, руководителя корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаила Автухова, потенциал развития Забайкальского края в банке считают одним из самых высоких. "Мы будем рады предоставить весь комплекс финансовых услуг организациям и предприятиям края. Уверен, что наша высокая экспертиза и опыт будут полезны в реализации ключевых проектов развития социальной инфраструктуры", - пояснил он.

"Мы рады, что наше участие в форуме с первых дней дает эффект - именно в заключении новых соглашений, налаживании связей. Совкомбанк мне хорошо знаком, но не могу сказать, что с ним хорошо знакомы жители региона. Теперь мы будем работать плотнее и, надеюсь, банк появится и в тех районах региона, где раньше не был", - отметил зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев, слова которого цитирует пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.