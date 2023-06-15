Посольство России назвало ложными заявления болгарских экспертов о Росатоме

Речь идет о якобы отказе России поставлять ядерное топливо на АЭС "Козлодуй"

СОФИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Посольство России в Болгарии опубликовало в четверг в социальных сетях комментарий в связи с заявлением болгарских экспертов в СМИ о сложностях в сотрудничестве с Росатомом и, в частности, о поставках ядерного топлива для АЭС "Козлодуй".

"Обратили внимание на появившиеся в болгарских СМИ откровенно ложные заявления отдельных экспертов, умышленно или неосознанно распространяющих неверную информацию о деятельности Росатома в Болгарии. Речь идет о якобы отказе России поставлять ядерное топливо на АЭС "Козлодуй". Некорректными представляются и рассуждения о том, что используемое на V энергоблоке упомянутой АЭС топливо больше не производится, а специальная военная операция Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине, дескать, является причиной задержек вывоза ядерных отходов", - говорится в заявлении российских дипломатов. В нем дополнительно подчеркивается, что Росатом всегда неукоснительно придерживается контрактных обязательств вне зависимости от неблагоприятных внешних факторов, а также, что программа сотрудничества госкорпорации с болгарскими партнерами на 2023 год и последующий период "будет исполнена в полном объеме"

В сообщении отмечено, что задержки в вывозе отработанного ядерного материала в прошлом году были вызваны отказом местного страховщика заключить соответствующий договор из-за низкого уровня воды в Дунае, после чего было принято совместное решение о переносе транспортировки на 2023 год.

"Вновь хотели бы подчеркнуть, что российская сторона с уважением относится к праву операторов ядерных мощностей свободно выбирать поставщиков топлива. При этом исходим из того, что все риски, связанные с совмещением различных технологий на АЭС без надлежащих технических расчетов и обоснований задействованных в процессе компаний, ложатся на плечи принимающих подобные решения лиц", - подчеркивается в комментарии.

Ранее в разговоре с корреспондентом ТАСС ряд болгарских экспертов отмечал, что отказ от сотрудничества с Россией в угоду так называемой диверсификации, но прежде всего из-за сиюминутных политических интересов, существенно замедлит и увеличит стоимость реализации проектов, а идея замены российского ядерного топлива окажет негативное влияние на безопасность эксплуатации АЭС "Козлодуй". Кроме того, специалисты были единодушны в том, что замена топлива приведет к отказу производителя реактора, российской стороны, от продления лицензии на эксплуатацию энергоблоков.