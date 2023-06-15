15 июня, 16:31
ПМЭФ

Минэнерго не видит предпосылок к снижению платежной дисциплины энергопотребителей

Замглавы министерства Павел Сниккарс надеется, что показатель останется на прежнем уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики России не видит предпосылок к снижению собираемости платежей потребителей электроэнергии и надеется на сохранение платежной дисциплины. Об этом ТАСС сообщил замглавы министерства Павел Сниккарс в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы надеемся, что пока уровень сохраняется. Надеемся, что останется на том же уровне. Не видим никаких предпосылок к снижению", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
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