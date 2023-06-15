"Россети" возобновляют стратегическое партнерство с вьетнамской сетевой компанией EVNNPT

Стороны договорились о проработке совместных проектов, которые базируются на собственных компетенциях и разработках группы "Россети", а также о взаимодействии по широкому кругу тем, включая технологический обмен, цифровую трансформацию, обучение персонала, охрану труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Россети" и Национальная корпорация по передаче электроэнергии Вьетнама EVNNPT на полях Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на возобновление долгосрочного стратегического сотрудничества двух компаний, приостановленного из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора - главный инженер компании "Россети" Евгений Ляпунов и вице-президент EVNNPT Ву Чан Нгуен.

Стороны договорились о проработке совместных проектов, которые базируются на собственных компетенциях и разработках группы "Россети", а также о взаимодействии по широкому кругу тем, включая технологический обмен, цифровую трансформацию, обучение персонала, охрану труда. Помимо этого, "Россети" окажут содействие EVNNPT в работе по развитию магистральных линий электропередачи и высоковольтных межгосударственных электрических связей со странами региона с применением инновационных технологий.

"EVNNPT является одной из крупнейших электросетевых компаний Юго-Восточной Азии и партнером группы "Россети" с 2017 года. Подписанное соглашение отмечает новый этап нашего взаимодействия после вынужденной паузы. Компании объединяет не только общая инженерная школа, но и интерес EVNNPT к практическому применению опыта и разработок группы "Россети" в магистральных сетях Вьетнама. Отдельным направлением, как и до пандемии, будет подготовка технических специалистов на базе наших учебных центров. Кроме того, мы намерены оказывать содействие российским электротехническим предприятиям в выходе на этот преимущественно новый для них рынок", - приводятся в сообщении слова Ляпунова.

"Уверен, что соглашение станет важной вехой, которая откроет период долгосрочного, устойчивого и широкого сотрудничества между компанией "Россети" - одной из крупнейших сетевых организаций в мире, управляющей инновационными инфраструктурными объектами, обладающей значительным человеческим капиталом и сильными компетенциями в целом ряде областей инновационного развития, и EVNNPT - государственной корпорации, отвечающей за развитие и эксплуатацию 29 тыс. км ЛЭП и 186 подстанций 220-500 кВ во Вьетнаме", - отметил Ву Чан Нгуен. По его словам, согласно планам вьетнамского правительства, до 2030 года потребуются новые инвестиции в объеме около $15 млрд в строительство и модернизацию более 36 тыс. км ЛЭП и ввод более 169 тыс. МВА трансформаторной мощности. Для их успешной реализации EVNNPT необходимо сотрудничать с партнерами по всему миру, включая "Россети", по многим передовым направлениям, сказал он.

Как отмечают "Россети", подписанию соглашения предшествовал совместный технический семинар под руководством Ляпунова и Ву Чан Нгуена. Кроме того, руководители вьетнамской компании в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург посетили Центр подготовки персонала МЭС Северо-Запада и управляемую дистанционно подстанцию 330 кВ "Волхов-Северная", которая входит в состав Петербургского энергокольца. В рамках системной поддержки российских производителей оборудования "Россети" организовали визиты вьетнамской делегации на предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уточняется в сообщении.

О компаниях

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

EVNNPT отвечает за развитие и эксплуатацию общенациональной системы передачи электроэнергии Вьетнама. В зоне ответственности компании находятся более 28 тыс. км линий электропередачи 220-500 кВ и магистральные подстанции общей мощностью более 115,6 тыс. МВА.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.