Собянин: обществу необходимо преодолеть преклонение перед западными технологиями

Российскому обществу также предстоит преодолеть неверие в свои силы и пессимизм, считает мэр Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Преклонение перед западными технологиями и неверие в свои силы будут вызовами, которые нужно преодолеть российскому обществу. Такое мнение высказал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Глобальное потепление - это не самый большой вызов, который нам придется преодолеть. Главный вызов, который нам надо преодолеть - это неверие в свои силы, пессимизм, преклонение перед западными технологиями. Последние полтора года показали, что мы можем все <…> сами, что большому счету, надеяться не на кого, кроме как на свои силы. А силы у нас есть, умение есть, таланты есть", - сказал Собянин в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.