В ФТС считают, что объем импорта РФ выйдет в 2023 году на доковидный уровень

По данным службы, Евросоюз перестал быть главным торговым партнером России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Импорт России уже к концу нынешнего года достигнет уровня, отмечавшегося до начала пандемии COVID-19. Об этом сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

"Импорт вырос с начала 2023 года примерно на 5%, а экспорт снизился где-то на 3% по весовому измерению. В стоимостном выражении хороший рост импорта - порядка 9% к аналогичному периоду прошлого года. Мы прогнозируем, что в этом году мы выйдем на доковидные объемы импорта", - сказал он.

По словам Давыдова, Евросоюз перестал быть главным торговым партнером России - доля ЕС в российской внешней торговле снизилась с 38% в 2021 году до 18% в 2023 году. Ответственность за это лежит на европейских странах, заявил он, добавив, что при этом Россия до сих пор получает большие объемы лекарств из Евросоюза.

На страны Азиатско-Тихоокеанского региона в нынешнем году приходится около 40% российского торгового оборота. Наблюдается быстрый рост объемов торговли со странами ЕАЭС - на 14% за прошлый год. Давыдов особо отметил роль Белоруссии, объем торговли с которой за год увеличился на 20%.

Руководитель ведомства заявил, что наиболее активно развивается сотрудничество с таможенными службами таких стран, как Иран, Бахрейн, ОАЭ, Индия, Китай, Монголия.

О форуме

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.