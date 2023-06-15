Между трансформацией, приватизацией и плановой экономикой. Итоги второго дня ПМЭФ

Госуправление структурной перестройкой экономики может привести к тому, что частная инициатива окажется окончательно подавлена. Об этом заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. С ней согласился министр финансов России Антон Силуанов, заявивший о необходимости сокращения роли государства в экономике.

Представители экономического руководства России высказались за приватизацию активов, которые сейчас используются недостаточно эффективно. "Автоваз" представил название нового семейства автомобилей компании, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто признал, что без России невозможно обеспечить энергетическую безопасность его страны.

ТАСС собрал основные события и заявления второго дня форума.

Перестройка или госплан

Российская финансовая система должна перенастроиться, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики страны, заявила Набиуллина. При этом она отметила, как велик соблазн для государства управлять такой перестройкой. "Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу", - предупредила она.

О важности частного сектора говорил и министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Только частные инвестиции вытащат нашу экономику", - подчеркнул он. Но Решетников заметил, что у экономических властей России сейчас есть два пути: "Более прямой и жесткий - это определиться с теми программами, которые нужно закрыть и перераспределить деньги, или путь "хотелось бы помучиться". По мнению министра, в реальности будет некая гибридная формула.

"Государство должно создавать спрос, а бизнес - строить станки", - резюмировал Антон Силуанов. Сейчас же, по его словам ситуация далека от этой простой формулы. "Мы даем деньги бюджетные на создание производственных мощностей и сами покупаем продукцию за бюджетные деньги. Нужно менять эту логику", - указал он, подчеркнув, что субсидии надо сокращать".

Новая приватизация

Участники форума обсуждали и все чаще поднимающуюся тему - возможность масштабной приватизации в России. Однозначно за передачу госсобственности в частные руки высказалась Эльвира Набиуллина: "У нас есть, что приватизировать, без ущерба стратегическим интересам". При этом, по ее словам, приватизация Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") пока преждевременна с точки зрения национальных интересов.

Поддержал идею приватизации и помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, нужно выходить "из неэффективно используемых государством активов с пользой и выгодой для государства".

В экономическом блоке правительства "многие поддерживают идею приватизации", подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главное - это не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места - это однозначно", - заявил он.

Место России в мировой экономике

Главной задачей руководства страны Силуанов назвал поиск места России в новом мире, в котором трансформация проходит болезненно для тех стран, которые были ранее лидерами. По его словам, важно сделать так, чтобы РФ увеличила свою долю в "мировом экономическом пироге".

"Глобализация останется, но будет другой, - считает Орешкин. - Это в том числе связано с тем, что меняется глобальный центр силы. Есть затухающие регионы, такие как Европа, где мы в ближайшие годы не увидим высоких темпов роста, около нуля. Есть растущие центры - Китай, Юго-Восточная Азия, Африка".

Набиуллина уверена, что санкции против РФ не повод отказываться от идей интеграции. "Нужно интегрироваться со странами, с компаниями, инвесторами", - отметила она.

Перспективы мирного атома

В ближайшие годы начнется активное развитие атомной энергетики в восточной части России, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Кроме того, у корпорации есть планы и по международным контрактам. "Мьянма, Киргизия и Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договоренности с нами по созданию атомных мощностей", - сказал Лихачев, отметив, что независимая позиция разных стран по развитию собственных энергомощностей позволит Росатому сохранить глобальное лидерство и увеличить количество международных проектов.

Транспортный коридор Север - Юг

Поток грузов через международный транспортный коридор (МТК) Север - Юг планомерно растет. Как рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, и "если в 2022 году общий грузопоток составлял 14,5 млн тонн, то в текущем, по прогнозам, он может составить 17,6 млн тонн с перспективой роста до 41 млн тонн до 2030 года". Автомобильным транспортом в 2023 году планируется перевезти 5,5 млн тонн грузов через МТК Север - Юг.

"Потенциал этого коридора колоссальный - в перспективе за 100 млн тонн", - заметил председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров. Он сравнил его с транзитным коридором Китай - Европа, объем перевозок по которому в 2013 году стартовал с 5-6 тыс. контейнеров, а сейчас превысил 700 тыс. контейнеров. По словам главы РЖД, потенциал МТК Север - Юг реализуется колоссальными темпами: перевозки контейнеров за первые пять месяцев 2023 года почти достигли уровня всего прошлого года.

В свою очередь президент Российской академии транспорта Александр Мишарин отметил, при нынешних темпах роста объемов в 100 млн тонн МТК Север - Юг достигнет уже через семь лет.

Сотрудничество с Венгрией

Энергетическая безопасность Венгрии невозможна без России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "Если мы избавимся от российских энергетических ресурсов, то будет физически невозможно обеспечить надежные поставки ресурсов в Венгрию", - констатировал он. В этих условиях Будапешт "не рад тому, что Украина и Хорватия повысили тарифы транзита в Венгрию", и не считает это честным отметил Сийярто.

По его мнению, ни одна страна не должна получать выгоду от энергетического кризиса или от статуса страны - транзитера энергоресурсов.

Украина с 1 июня 2023 года повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию в сторону Словакии и Венгрии на 25%.

Международные расчеты

Страны - участницы Евразийского экономического союза обсуждают возможность использования цифровых валют для взаиморасчетов, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Тема общих расчетных средств актуальна и для стран - членов БРИКС, которые, по словам Панкина, намерены обсудить ее на ближайшем саммите объединения в ЮАР. "Использовать нарастающую мощь БРИКС и, соответственно, укрепление валют, для того чтобы выйти на что-то общее в плане валюты, не в плане единой валюты, а в плане как расчетной единицы, как виртуальной, речь об этом активно идет, <...>. Дальнейший процесс определят сами страны", - отметил замминистра.

Планы "Автоваза"

Новое семейство автомобилей, которое придет на смену Lada Granta, получит название Lada Iskra, сообщил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов. "И именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого <...> начнется в конце следующего года", - сказал он. Старт продаж намечен на 2025 год.

В следующем году компания планирует произвести на своем заводе в Санкт-Петербурге 30-35 тыс. автомобилей, а в 2025 году - нарастить производство до 50 тыс. "И дальше все будет зависеть от того, как будет вести себя рынок страны с точки зрения восстановления спроса", - добавил Соколов. В общей сложности концерн готов в следующем году выпустить свыше 500 тыс. автомобилей.

Объем экспортных поставок "Автоваза" в текущем году может составить 10-15 тыс. автомобилей. "50 тыс. автомобилей к следующему году не кажется мне недостижимой [целью]", - отметил глава компании.