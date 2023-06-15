Глава НСПК: у системы "Мир" есть стимулы к развитию даже в отсутствие сильной конкуренции

Генеральный директор НСПК Владимир Комлев отметил, что одним из примеров быстрого развития новых способов платежей стала такая технология, как оплата по платежным ссылкам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") продолжает активно развивать новые технологии. В компании не считают, что уход с рынка иностранных конкурентов привел к потере стимулов к развитию, сообщил генеральный директор НСПК Владимир Комлев на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня много чего происходит, рынок развивается динамично, несмотря на уход международных платежных систем. Мы слышим сегодня разные тезисы на тему того, что НСПК, платежная система "Мир", СБП (система быстрых платежей - прим. ТАСС) - это монополисты на рынке, у них нет стимулов к развитию. Я бы хотел сказать, что это абсолютно не так. Сегодняшний рынок в плане платежей бурлит, технологии появляются в самых разных сегментах", - сказал он.

По словам Комлева, одним из примеров быстрого развития новых способов платежей стала такая технология, как оплата по платежным ссылкам. Год назад подобный сервис находился на стадии обсуждения, некоторые торгово-сервисные предприятия предлагали использовать его для чаевых, а сегодня этот способ оплаты стал популярен и широко распространен. При этом, по мнению главы НСПК, эта технология может быть не вопреки, а благодаря введенным ограничениям, выходит в международные расчеты.

"Я думаю, что в каждой стране есть свои драйверы того или иного конкретного платежного поведения. Действительно, очень интересно смотреть на эти тренды, смотреть на другие страны и может быть какие-то общие черты тех или иных рынков примерять на себя", - сказал Комлев.

Даже НСПК как компания, которая обеспечивает большую часть инфраструктуры, правил и стандартов платежной индустрии в России, не может точно предсказать какой способ оплаты выберет потребитель.

"Сегодня идет постоянная смена в моменте влияния на клиентское поведение, на его решение выбрать тот или иной способ платежа, и это не всегда про технологии, не только про клиентский путь, безопасность и выгоды. Здесь есть синергия, эти факторы должны сложиться вместе. Мы видим сегодня, как карточные классические транзакции, даже если это современные карты, токинизированные на смартфоне, уступают место многообразию предложений. Выбор стал очень широк, мы ушли от только карт: раньше были Visa, Mastercard, "Мир", и клиент выбирал, чем платить, а сейчас "Мир" плюс все остальное - это остальное становится очень широким. Кто умеет на этот выбор клиента сегодня правильно воздействовать, тот будет сегодня лидером этой гонки", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.