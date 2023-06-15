Росреестр заявил о более 35 тыс. регистрационных действий с недвижимостью в новых регионах

Руководитель ведомства Олег Скуфинский отметил, что большая часть из них - заявления о внесении ранее учтенных объектов и регистрации ранее возникших прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Свыше 35 тыс. учетно-регистрационных действий с недвижимостью совершено в новых субъектах РФ. Об этом ТАСС сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С начала года на территории новых субъектов РФ совершено более 35 тыс. учетно-регистрационных действий. Большая часть из них (около 70%) - заявления граждан о внесении ранее учтенных объектов недвижимости и регистрации ранее возникших прав", - сказал он.

Как сообщалось, территориальные органы Росреестра и филиалы публично-правовой компании "Роскадастр" приступили к реализации полномочий в новых субъектах РФ в январе 2023 года. Территориальные органы в новых регионах осуществляют полномочия по регистрации прав на недвижимость, кадастровому учету, выдаче сведений единого государственного реестра недвижимости, а также кадастровые работы.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.