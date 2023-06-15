Белоусов заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ не стоит в повестке

По словам первого вице-премьера РФ, признаков нарастания инфляции в России нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Признаков нарастания инфляции в России нет, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ не стоит в повестке. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Что касается денежно-кредитной политики. Я не вижу признаков нарастания инфляции. Но факт то, что у нас образовался некоторый денежный навес. Что с ним будет и как он разрядится, и в какие сроки, этот вопрос пока подвешен. Поэтому сегодня, я считаю, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики, с моей точки зрения, в повестке не стоит. У Банка России своя точка зрения может быть на этот счет", - сказал он.

На заседании 9 июня Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но допустил ее повышение на ближайших заседаниях.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет/проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.