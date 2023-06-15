Старейшая гостиница Петербурга сменила управление

Компания Belmond остается полномочным представителем собственника отеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания Belmond, владеющая старейшей гостиницей Санкт-Петербурга "Гранд Отель Европа", передала управление российскому менеджменту. Об этом рассказали журналистам в четверг в отделе по связям с общественность гостиницы.

"С июня 2023 года компания Belmond передала управление гостиницей "Гранд Отель Европа" менеджменту ООО "Европа Отель" под руководством генерального директора Пашковской Юлии Викторовны. Компания Belmond остается полномочным представителем собственника отеля", - говорится в сообщении.

В отделе по связям с общественность уточнили, что управляющий отеля не менялся. Юридическое лицо ООО "Европа Отель" является юридическим лицом гостиницы, которое существует с 2005 года.

Гранд Отель Европа, открытый в 1875 году, - старейшая гостиница класса люкс в Санкт-Петербурге. За свою продолжительную историю отель принимал гостей со всего мира. Здесь император Николай II чествовал принца Сиама, ужинал П. И. Чайковский, дал концерт Элтон Джон и пела Уитни Хьюстон. Здание отеля является памятником архитектуры.