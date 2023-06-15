Вице-президент Венесуэлы выступила за формирование нового экономического порядка

Дельси Родригес заявила, что для этого необходимо заняться "дедолларизацией международной торговли и создать новые каналы взаиморасчетов в национальных валютах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в видеообращении к участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступила в четверг за формирование нового экономического порядка и указала на возрастающую роль БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мировой экономике.

От лица президента Венесуэлы Николаса Мадуро она приветствовала российского лидера Владимира Путина и всех участников форума. "[Петербургский международный] экономический форум стал важным международным мероприятием, он объединяет предпринимателей со всего мира", - заявила Родригес, указав на "дружественный, доверительный и партнерский характер" отношений Венесуэлы и России.

Она отметила рост влияния стран БРИКС в мире. "Страны в разных регионах мира готовы присоединиться к БРИКС, и президент Мадуро уже подал заявку на вступление в БРИКС", - сообщила Родригес.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы заявила, что для формирования нового мирового порядка необходимо "избавиться от гегемонии доллара", заняться "дедолларизацией международной торговли и создать новые каналы взаиморасчетов в национальных валютах". Она напомнила, что Мадуро на саммите южноамериканских стран в Бразилии "предложил развивать региональную торговлю в местных валютах, отходя от доллара".

"Мы должны создать новый экономический порядок, который основывается на доверии и справедливости", - подчеркнула Родригес, выразив уверенность в том, что ПМЭФ внесет вклад в достижение этой цели.