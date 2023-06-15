ДНР заключила договор об обеспечении безопасности судоходства в акватории порта Мариуполя

Соглашение подписано с Федеральным агентством морского и речного транспорта

ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заключили соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта о судоходстве в акватории Мариуполя. Документ подписали на полях Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в четверг премьер-министр региона Евгений Солнцев.

"Еще один итог второго дня ПМЭФ-2023 - соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта. <...> Все наши договоренности скрепили подписями с заместителем руководителя Росморречфлота Денисом Ушаковым", - написал глава регионального правительства в Telegram-канале.

Документ направлен на рациональное использование объектов морского порта Мариуполя и обеспечение безопасности судоходства в его акватории.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.