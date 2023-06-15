Депутаты Тюменской области предложили упростить получение участка по "гаражной амнистии"

Законопроект направлен на упрощение процедуры образования земельного участка под гаражом в случае, если у земельного участка несколько арендаторов

ТАСС, 15 июня. Тюменские депутаты предложили разрешить получать в собственность участок по "гаражной амнистии" без согласия других арендаторов участка. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму.

Как следует из документов, законопроект направлен на упрощение процедуры образования земельного участка под гаражом в случае, если у земельного участка несколько арендаторов.

Согласно федеральному закону, установлены случаи, при которых до 1 сентября 2026 года человек, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, так называемая "гаражная амнистия".

При этом в некоторых случаях такой земельный участок предоставлен членам гаражного кооператива в аренду по договору, где арендатором выступает несколько человек. Чтобы купить такой земельный участок в рамках "гаражной амнистии" необходимо в письменной форме получить согласия всех арендаторов. Однако на практике возникают ситуации, при которых ввиду значительного количества арендаторов получить согласие всех лиц на образование земельного участка под гаражом заявителя затруднительно. Для решения обозначенной проблемы предлагается установить норму, предусматривающую, что в случае, если земельный участок, предоставлен по договору аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, согласие арендаторов не требуется, при этом право аренды по такому договору аренды сохраняется на исходный земельный участок в измененных границах, отмечается в тексте пояснительной записки. По мнению депутатов, предлагаемые изменения будут способствовать реализации конституционного права граждан иметь в частной собственности землю.