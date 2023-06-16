16 июня, 05:11

Песков заявил о заинтересованности РФ и ОАЭ в продолжении экономического сотрудничества

По словам пресс-секретаря российского президента, Москва также продолжает взаимодействие с другими государствами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и другими государствами, взаимодействие продолжается. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Здесь в данном случае абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, с другими государствами, поэтому все равно взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может", - сказал представитель Кремля.

1 июня 2018 года президенты РФ и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Объем торговли между Россией и ОАЭ увеличивается последние несколько лет. Так, товарооборот между Москвой и Абу-Даби по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд, сообщал в феврале вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби. 

Теги:
ОАЭРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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