В Турции намерены пересмотреть среднесрочную программу развития экономики

Вице-президент страны Джевдет Йылмаз указал на рост турецкой экономики на протяжении трех последних лет и добавил, что "теперь настало время борьбы с инфляцией"

СТАМБУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Новое правительство Турции в сентябре планирует пересмотреть среднесрочную программу развития экономики, определив новые цели финансово-кредитной политики и структурных реформ. Об этом сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз в пятницу в эфире телеканала CNN Turk.

Йылмаз, в прошлом вице-премьер и глава государственной организации планирования, был назначен вице-президентом в правительстве Реджепа Тайипа Эрдогана после состоявшихся в мае парламентских и президентских выборов. Основной задачей кабмина переизбранный на новый срок турецкий лидер считает снижение инфляции.

"В сентябре мы планируем пересмотреть среднесрочную программу развития экономики. Прежде всего речь идет о финансовой политике. Во-вторых, будут определены рамки нашей денежной политики. Будут обновлены прогнозы на 2023 год, а также цели на трехлетний период", - сказал Йылмаз.

По его словам, главной опасностью для экономики Турции является неопределенность. "Определенность при постановке задач очень важна, мы займемся этим. У нас есть предсказуемая пятилетняя перспектива", - отметил вице-президент. Он добавил, что рост турецкой экономики на протяжении трех последних лет составлял порядка 3%, что является хорошим показателем, и теперь настало время борьбы с инфляцией.

Всемирный банк в июне повысил прогноз роста ВВП Турции до 3,2% по итогам текущего года. В начале года он прогнозировал рост на 2,7% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году. В мае инфляция в республике, по данным национального института статистики, составила 39,59% в годовом исчислении. По прогнозу ЦБ Турции, к концу текущего года данный показатель ожидается на уровне 22,3%. В то же время независимые эксперты считают, что реальная инфляция в стране превышает 100%.

Курс лиры будет плавающим

Вице-президент Турции отметил, что новое правительство Турции будет придерживаться плавающего валютного курса. "Мы следуем этому режиму. Важна основа, при регулировании спроса и предложения [на валюту] важен баланс. Мы не делаем прогнозов относительно валютных курсов, мы будем бороться со спекуляциями, принимать меры для уменьшения дефицита текущих платежей", - сказал Йылмаз. По его словам, новое правительство Турции ставит целью довести объем ВВП к 2028 году до $1,5 трлн за счет инвестиций и экономии государственных средств.

После выборов в Турции национальная валюта (лира) обесценилась до максимума по отношению к доллару. Если в начале года за доллар давали 18,8 лиры, то в июне уже 23,6. Местные и зарубежные экономисты называют волатильность на турецких рынках ожидаемой, отмечая, что ситуация стабилизируется при курсе 25 турецких лир за доллар.

Местный бизнес связывает возможность стабилизации на финансовых рынках с назначением главой Минфина Мехмета Шимшека, который в начале 2000-х был вице-премьером в правительстве Эрдогана. В аналогичном духе высказывается и президент, отмечая, что считает возможным снижение инфляции до однозначного показателя. Он также заявляет, что его администрация не пойдет по пути серьезного пересмотра учетной ставки ЦБ, которая на протяжении последних месяцев держится на уровне 8,5%.

Вице-президент Йылмаз заверил, что ЦБ Турции будет проводить политику, определенную президентом. "Могут быть использованы различные инструменты, однако цель не изменится", - сказал он в эфире телеканала.