16 июня, 07:10

В Троицком округе Москвы построят газорегуляторный пункт "Клен"

Протяженность газопровода в Кленовском поселении составит 900 м, суммарная поэтажная площадь объекта - 500 кв. м

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Газорегуляторный пункт "Клен" планируется построить в районе поселений Кленовское и Вороновское в Троицком административном округе Москвы, сообщила в пятницу журналистам председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Земельный участок будет предоставлен АО "Мосгаз" в целях строительства газорегуляторного пункта "Клен". Ориентировочная площадь участка составляет 0,25 га", - сказала она.

Пятова уточнила, что участок расположен в границах двух поселений - Кленовское и Вороновское, между СНТ "Строитель-91", СНТ "Нефтяник-94", СНТ "Поляны" и юго-восточной стороной Варшавского шоссе. Протяженность газопровода в Кленовском поселении составит 900 м, суммарная поэтажная площадь объекта - 500 кв. м. 

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