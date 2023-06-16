В Троицком округе Москвы построят газорегуляторный пункт "Клен"

Протяженность газопровода в Кленовском поселении составит 900 м, суммарная поэтажная площадь объекта - 500 кв. м

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Газорегуляторный пункт "Клен" планируется построить в районе поселений Кленовское и Вороновское в Троицком административном округе Москвы, сообщила в пятницу журналистам председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Земельный участок будет предоставлен АО "Мосгаз" в целях строительства газорегуляторного пункта "Клен". Ориентировочная площадь участка составляет 0,25 га", - сказала она.

Пятова уточнила, что участок расположен в границах двух поселений - Кленовское и Вороновское, между СНТ "Строитель-91", СНТ "Нефтяник-94", СНТ "Поляны" и юго-восточной стороной Варшавского шоссе. Протяженность газопровода в Кленовском поселении составит 900 м, суммарная поэтажная площадь объекта - 500 кв. м.