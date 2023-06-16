16 июня, 06:56,
обновлено 16 июня, 07:35
ПМЭФ

Греф считает, что конкурента НСПК можно создать за пару лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Конкурента Национальной системы платежных карт (НСПК) в России можно создать за пару лет, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в ходе ПМЭФ.

"Если будет позитивная реакция со стороны, в первую очередь, ЦБ, то мне сложно сказать в месяцах. Но, я думаю, постепенно, в течение пары лет, может быть точно. НСПК практически за год создали и я хочу высказать слова уважения команде, которая это делала, когда был создан полный аналог международных платежных систем. Это можно повторить, если будет желание перейти в более рыночный и конкурентный режим",- сказал он. 

Теги:
РоссияГреф, Герман ОскаровичПМЭФ
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