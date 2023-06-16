"Камаз" заявил, что пока не планирует возвращаться к публикации отчетности

Компания намерена направить на инвестиционную программу в 2024 году около 17-18 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Камаз" пока не планирует вернуться к публикации отчетности, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Пока риски не кончились, есть право не публиковать - не публикуем", - сказал он.

Когогин добавил, что "Камаз" планирует направить на инвестиционную программу в 2024 году около 17-18 млрд рублей.

Правительство в прошлом году разрешило компаниям полностью или частично не публиковать отчетность.

Ранее компания сообщала, что выручка по итогам 2022 года по РСБУ составила 267 млрд рублей, что почти на 7% выше показателей предыдущего года. При этом инвестиции составили около 16 млрд рублей, что на 46% больше показателя 2021 года. В июне совет директоров "Камаза" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 1,84 руб. на акцию.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.